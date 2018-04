Laupäeval läheb trügimiseks juba enne stardipuu langemist

Mulgikrossi korraldusmeeskonna juht Martin Arumäe ütles, et registreerunud on peaaegu kogu eestlaste paremik eesotsas Tanel Leokiga. Nagu paljudel varasematelgi kordadel on rajal ka Läti ja Soome kiiremad sõitjad ning samuti on külalisi oodata Leedust ja Valgevenest.

«Eelregistreerimine on möödunud üle ootuste edukalt. Paistab, et stardipuutagused kohad saavad kõik täidetud ja enamgi veel. Ega sellist asja Eesti motokrossivõistlustel just sageli näe,» kõneles Arumäe. «Praegu on meil veidi muret vaid esimesena kavandatud hobiklassi finaaliga, sest selles klassis on osalejaid kirjas oodatust vähem. Aga eks harrastajad teegi stardiotsuse sageli viimasel minutil.»