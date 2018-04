Mitmes kuriteos süüdi mõistetud endine Kõpu vallavanem läheb pooleks aastaks vangi

«Ringkonnakohus tõi selle juhtumi puhul eraldi välja, et karistused inimestele, kes on aastate jooksul võimu kuritarvitanud, on osutunud senises kohtupraktikas põhjendamatult leebeteks,» ütles Püss. «Tundub, et ühiskonnas on levinud arusaam, et valgekraelise kuritegevuse eest üldjuhul vangi ei mõisteta. See juhtum kummutab sellise arusaama, mistõttu saadab see ühiskonnale ühemõttelise ja selge signaali, et ka valgekraelise kuritegevuse eest mõistetakse reaalselt vangi,» lisas Nisu.