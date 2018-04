Esmaspäeval kogunenud IRL-i laiendatud eestseisus koos piirkondade ja ühenduste esimeestega toetas seda mõtet. Ühtlasi otsustati toetada nõndanimetatud maailmavaateliste põhialuste dokumenti ning saata see volikogusse arutamiseks ja seisukoha võtmiseks. Oma kirjas ütles Seeder, et kui suurkogu kinnitab püsivad aluspõhimõtted, aitab see erakonnal paremini püsida rahvuslik-konservatiivsel vundamendil.