Neli Viljandimaa talu astuvad peagi loodavasse ühendusse

Riigimees Jaan Tõnissoni sünnikodu, Viljandi vallas asuva Mursi talu perenaine Liina Kessa rääkis, et talu vajab restaureerimiseks sadu tuhandeid eurosid, sest juba majas on üle 200 ruutmeetri pinda. «Mida ei ole, on raha,» nentis ta.

FOTO: Marko Saarm / Sakala