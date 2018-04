Jalakäijate sild süüdati põllul põlema

«Tulin sel päeval matustelt. Ema tõi mu teeotsa ära ja vaatasin, et midagi metsa ääres põleb,» meenutas möödunud laupäeva Vaikna talu perenaine Tiia Rehemaa. Vaikna on üks nendest viiest talust, mis jäävad põllu taha. Esiti arvas Rehemaa, et põld põleb, sest keelust hoolimata on ju siin-seal kulu põletatud, kui ta aga lähemale jõudis, selgus, et töömehed võtsid viimast talude elanike otseteest Karksi-Nuia. «Sild oli juba ära lõhutud ja lõkkes,» ütles Rehemaa.