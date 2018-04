Ugala toob mustlasmuusika saatel lavale «Elava laiba»

Vene suurkirjaniku tuntuim näidend «Elav laip» räägib hea ja kurja võitlusest inimese sees. Süžee on näiliselt lihtne, armukolmnurk: naine ja kaks meest, kellest üks on üleliigne ning peab end teiste õnne nimel taandama. Lavastaja Kristo Viidingut köitis näidendit esimest korda lugedes, kui palju on selles kasutatud sõna «armastus».