Jõulise haarde ja tasase häälega folgisõber

Pärast Misso keskkooli lõpetamist läks Epp Välba Tallinna. Pedas õppides kohtus ta ühe noormehega, kellega koos tuli Viljandisse ja rajas kodu. Nii võib öelda, et ühest küljest oli tema Viljandisse sattumine juhuslik. Tasapisi saab aga selgeks, et mitut tema tähtsat eluvalikut on salamisi suunanud just lõõtsaga instrumendid. Alustame näiteks sellest, et ta õppis Võru muusikakoolis akordionit.