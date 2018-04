Kaur Kuslap oli Horvaatias Eesti meestest parim

«Nii pikk laager oli meile uus olukord. Meenutan, et Rio-aastal tegime kahenädalased tsüklid. Võib öelda, et kõik mehed on üsna ühesuguses konditsioonis ning ka Andrei Jämsä hakkab üha paremini liikuma,» vahendas juhendaja sõnu alaliidu koduleht .

Matti Killingu ütlemist mööda annab hooaja alguses tunda liiga väike veekilomeetrite arv. «Tunnetan, et distantsi on veel vähe ja järgmises treeningfaasis peame hakkama mahtu koguma. Ka Damir Martin kurtis ühepaadil teiseks jäädes, et vee peal on vähe käidud ja ju see ikka mõjutab. Analüüsin olukorda, võtan mehed saabuval kolmapäeval Pärnus kokku ja asume tegutsema,» rääkis treener.