Loomakasvataja pakub kuulutuses tavalisi kutsikaid teraapiakoerte pähe

Soov.ee keskkonnas leiduvas kuulutuses seisab, et ainulaadsed teraapiakoerad on sündinud märtsikuu alguses. Tegelikult saab looma sobilikkust teraapiakoeraks hinnata Eesti abi- ja teraapiakoerte ühingu kinnitusel alles siis, kui ta täiskasvanuikka jõuab.

​Kui koerakutsika ema on Alaska malamuut ja isa Berni Alpi karjakoer, siis see annab Pärnumaal tegutseva loomakasvataja väitel kokku ainulaadse teraapiakoera – just sellise sisuga müügikuulutus on ärritanud Eesti abi- ja teraapiakoerte ühingu liikmeid.