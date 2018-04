Uuel teel on vaidluse tõttu sajameetrine jupp puudu

Järsku lõppevat ja siis jälle edasi jooksvat kergliiklusteed võib nimetada eelmisel sügisel käärima läinud tüliõunaks Kalda talu ja maanteeameti vahel. Sakala Teede juhataja Toomas Leppik ütles, et nemad kui ehitajad selle teemaga hästi kursis pole, aga teada on niipalju, et tee tuli ümber projekteerida ja see on plaanis kevadel ikkagi lõpuni ehitada. Millal täpselt, ta öelda ei osanud.