Repliik. Prügistajad rikuvad puhkekohti

«Teeme ära!» kampaania muutub iga aastaga järjest populaarsemaks. Sel nädalavahetusel võeti selle osana ette koristustalgud Õisus, järgmistel nädalatel annab oma panuse suur osa Viljandimaa ja ülejäänud Eesti aktiivsetest kogukondadest. Kohati tundub aga, et see aktsioon on nagu sõelaga vee kandmine: ühed koristavad ja kraamivad, teised läbustavad.