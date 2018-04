Rektorikandidaadid: kultuuriakadeemia toetab regionaalarengut

Margit Sutrop: Olulised on koostöö Tartu ülikooliga, tudengite jätkuv huvi, õppekavade kõrge kvaliteedi tagamine ning heade õppejõudude sidumine Viljandiga. Paljuski sõltub Viljandi kultuuriakadeemia kestlikkus aga sellest, kas haridus- ja teadusministeerium on nõus käsitlema regionaalsete kolledžite ülesannete ja vastutuse teemat eraldi kõrgkoolide üldisest vastutusvaldkondade jaotusest. Oleme Tartu ülikoolist ministeeriumile selle ettepaneku teinud.

Praegu on vastutusvaldkond seotud õppega kõrghariduse kolmes astmes, regionaalsetes kolledžites aga puudub doktoriõpe, mistõttu kõik see, mida kolledžid teevad, oleks nagu väljaspool kokkulepitud vastutusvaldkondi. See ei ole normaalne olukord, sest kaotame rahaliselt.

Toomas Asser: Elujõulisuse säilitamiseks tasub hoida tihedat koostööd ülejäänud kunstide ja humanitaarteaduste valdkonnaga ning keskenduda oma tugevustele. Kultuuriakadeemial on head eeldused oma eripärase niši, tugeva kohaliku kogukonnatöö ja ühiskonna poole suunatud avatud hoiakute kujul.

Viis aastat tagasi koliti kultuuriakadeemia infohariduse osakond Tartusse. Kas see samm on ennast õigustanud?

Margit Sutrop: Tean, et raamatukogunduse ja infohariduse Tartusse viimine tekitas palju pingeid. Olen humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan, infoharidus viidi aga sotsiaalteaduste valdkonda ja seepärast tean vaid niipalju, kui olen kolleegide käest kuulnud. Nende sõnul on ühiskonnateaduste instituudis hästi toimiv infokorralduse rakendusõppekava, kuhu on palju soovijaid.

Viimastel aastatel üliõpilased kahjuks enam raamatukogu õppesuunda peaaegu ei valinud. Põhjuseks see, et raamatukogudes on üliväikesed palgad ja haridus tööturul mingit eelist ei anna. 2018. aasta vastuvõtust alates on kava uuenenud, arenenud ja kasvanud on infokorralduse see osa, kus õpetatakse infosüsteeme, vastates tänapäevaste organisatsioonide infohalduse vajadustele. Kava on olemas vaid avatud ülikoolis ehk sessioonõppena ja vastab töötava õppija vajadustele.

Magistriastmes on ühiskonnateaduste instituut töötanud välja tugeva õppekava, mis keskendub organisatsioonide infoprotsesside ja ärianalüüsile. Seda tehakse koostöös arvutiteaduste instituudiga. 2019. aasta vastuvõtust alates loodetakse käivitada uus õppekava «Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs», milles ühendatakse infojuhtimise ja senise sotsioloogia õppekava ühiskonna mõtestamise ja andmeanalüüsi kompetentsid.

Instituudis on kujunemas võimekas, interdistsiplinaarne tegijate tiim, kaasatakse uusi inimesi ning arendatakse koostööd eri organisatsioonidega. On käivitunud regulaarsed praktikakogukonna kooskäimised, kus arutletakse, kuidas instituut oma õppe ja (rakendus)uuringute kaudu saaks organisatsioonidele toeks olla, kuidas andmetest saavad info, tähendus, head otsused ja protsessijuhtimine.

Kokkuvõttes: komplitseeritud üleminek, kuid optimistlik tulevik.