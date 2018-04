Viljandi Metalli sünnipäevalised andsid huvikoolidele 3000 eurot

Viljandi Metalli juht ja üks omanikke Jaak Sulg selgitas enne sünnipäevapidu, et samamoodi toimis firma ka viis aastat tagasi, kuid siis koguti raha ainult muusikakooli tarbeks ja selle eest osteti pille. Nüüdki oli firmal mõte teha kampaania muusikakooli heaks, aga selle kooli direktor palus, et raha läheks kõigi linna huvikoolide tarbeks.

«Ma tean, milline on huvikoolide eelarve ja et see raha tuleb ainult linnakassast. Seepärast tahamegi huvikoole aidata,» rääkis Sulg.