Viljandi linnavalitsus kinnitas tänavate parandamise kava

Madis Timpsoni sõnul jagab linnavalitsus tänavate remondiks raha olukorras, kus käärid vajaduste ja võimaluste vahel on mitmekordsed. «Arvestades, et Viljandis on ligi 100 kilomeetrit tänavaid ja tänapäevaste ehitusvõtete juures peaks tänava eluiga olema 50 aastat, oleme oma võimekusega suures puudujäägis. Spetsialistide sõnul maksab ühe kilomeetri tänava uuendamine laias laastus üks miljon eurot. Lihtne matemaatika ütleb, et Viljandi linnas on elementaarne teede korrashoiuks vajaminev summa kaks miljonit eurot aastas. Summa, mida meie kasutada saame, on aga mitu korda väiksem,» rääkis linnapea pressiteate vahendusel.