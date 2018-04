Galerii. Viljandi gümnaasiumis algasid eksamid

Kiires tempos kooli poole tõttav Ruudi Rang arvas, et matemaatika on tavaliselt kõige raskem. «Inglise keele teeb ära, see on mõistetav,» märkis ta. Tema sõnul koosneb eesti keele eksam lugemisülesandest ja kirjandist, mis võiks olla vähemalt 400 tähemärki. Kirjandi kirjutamist Rang päris «leboks» ei pidanud. Küsimuse peale, kuhu plaan on sihtida, vastas temaga koos eksamitulle sööstev Mait Raudsepp: «Ülikooli.»