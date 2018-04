Muuseumiööl ootab Viljandimaal külalisi 12 paika

Õige veidi rohkem kui kuu aja pärast, laupäeval, 19. mail on kümnes üle-eestiline muuseumiöö, mis kannab pealkirja «Öös on pidu». Tänasest on avalikud öö eriprogrammid: korraldatakse kümneid eriekskursioone, peoteemalisi töötubasid, kontserte, etendusi, mälumänge ja muud.