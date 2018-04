FILMIARVUSTUS. Elu esimene revolutsioon

​Kui filmi üks osatäitjatest on legendaarne Michael Caine, tekivad minu eas vaatajal teatud ootused. No sellised üsna uhked ootused, et tegu on aplausi väärt rollisooritustest pungil vaimuka ja põnevate keerdkäikudega meistriteosega. Viljandi kinos jooksev «Kallis diktaator» («Dear Dictator») on selle koha pealt üks täiesti õnnetult ja valesti reklaamitud film.