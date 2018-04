Käsipallur Karl Toom vahetab Saksamaal klubi

​Karl Toom avaldas kokkuleppe üle rahulolu. Tõtt-öelda on temale tänavune hooaeg Saksamaal vigastuse tõttu juba lõppenud, järelejäänud neljas voorus ta enam väljakule ei lähe.

«Neuhauseniga on mul leping lõppemas ja kaks kuud tagasi käisin end Emsdettenis näitamas. Ju ma siis avaldasin sealsetele treeneritele muljet. Loomulikult on nad kursis, et mul oli põlvevigastuse tõttu üle-eelmisel hooajal aastane mängupaus, ent sellest hoolimata pakkusid nad mulle hea lepingu,» kõneles 20-aastane Viljandi spordikooli kasvandik.