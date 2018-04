Töö käib hammaste välkudes

Kobraste hammaste usinat tööd ilmestab ka Sultsis jõe lähedal avanev vaatepilt. Kopra talu perenaine teadis rääkida, et tema kodu lähedal Vidva oja juures on üks mets, mis on loomakeste töö tõttu juba aastaid üle ujutatud. «Seal on tamm tehtud ja puud pilla-palla laiali. Kilomeeter eemal on metsatukk, kuhu nad on rajanud megatammi nagu tõelised ehitusinsenerid. Seal on nad teinud kõvasti laastamistööd,» ütles ta.

Merike Härmsalu sõnul on see igakevadine vaatepilt ning kobrastel on välja kujunenud kindlad kohad, kus nad ragistavad. «Üldjuhul on nad aktiivsemad kevadel, kui vesi hakkab vabanema,» sõnas ta ja lisas, et tööle sunnib neid ka talvevarude lõppemine. «Üks päev käid, siis on kõik puud alles, aga kui järgmisel hommikul lähed, on need sõiduteel risti-rästi maas,» jutustas Härmsalu.