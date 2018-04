Stockholmi sündroom on teatavasti pantvangidel ilmneda võiv sümptomikompleks, mis paneb neid enda vangistaja poole hoidma. Selle teadmise valguses võib naljatades öelda, et soomaalaste seas on tänavu näha Soomaa sündroomi ilminguid, mis avalduvad selles, et nad igatsevad korralikku üleujutust. Tänavune nigelavõitu suurvesi on vähemalt mõnele neist pettumuse valmistanud.