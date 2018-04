Metsa võib saata ka lahkete sõnadega

Noorele lugejale mõeldud harivaid kirjatükke ei ilmu just üleliia tihti. Seda suurem on rõõm, kui looduse tutvustamise võtab ette kodumaakonna inimene. Tiina Alvarezi (kodanikunimi Tiina Viir) värskelt ilmunud raamat «Metsas on põnev» on igati mõnus lugemine ning täidab sooja õpetaja rolli kõrval väikestviisi ka moraalimajaka ülesannet.