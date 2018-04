Tulevik võõrustab laupäeval võimsalt alustanud Kaljut

Viljandi Tulevik avaldas kodulehel mängu eel, et meeskonna seis on keeruline nii turniiritabelit kui ka koosseisu arvestades.

Eelmises voorus Tartu Tammeka vastu sai tagareie vigastuse Janar Õunap, kes peab nüüd mitu nädalat ravil olema. Endiselt ei ole koosseisus Gerdo Juhkamit, kellel ei lase mängida hüppeliigesevigastus, Martin Allik aga ei ole juba Pärnus peetud mängust alates platsile naasta suutnud. "See kõik kokku tähendab seda, et Viljandi au seni kaitsma pidanud noortel, ennekõike Gunnar Laur Sindil, Gustav Hendrik Seedril ja Arlet Hundil tuleb suure tõenäosusega ka laupäevases kohtumises taas kandvaid rolle mängida," on kirjas klubi kodulehel.

Laupäeval selgelt suurimat koormat kandev kaitseliini liider Sander Post on kohtumise eel rahulik, kuid teab, et mäng tuleb pööraselt raske. «Peame seisma, muud üle ei jää,» nentis Post. "Teame Nõmme Kalju tugevusi ja niisuguses mängus ei ole küsimus selles, kas me teame oma nõrkusi, et neid vältida – peame suutma ennekõike leida üles kõik oma tugevused ja need välja mängima. Teisiti siit vähegi rahuldavat tulemust ei tule," kinnitas ta ning lisas, et viigipunkti Kalju vastu saaks pidada juba suureks kordaminekuks.