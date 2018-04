Ajalooga majad on hinnas

«Selline kompleksne lähenemine on muidugi tore, ent linna rahaliste toetuste võimalused on piiratud,» lausus Vestman ja lisas, et sõel oli tänavu tihe. Raha jaganud komisjonil oli sestap paigas kolm eelistust. «Leppisime kokku, et anname toetust eelkõige restaureerimiseks ja värvimiseks, mis aitab hoone tervikuna kaunimaks muuta. Toetame ka projektdokumentatsiooni koostamist. Muinsuskaitsealal on hoone projekteerimise aluseks muinsuskaitse eritingimused ja et need on omanikule lisaväljaminek, otsustasime nende tellimist toetada.»