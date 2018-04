Võttepäev kui müstiline seenelkäik

Tema viimased tööd on kaks kiidetud pungidokumentaali. Film «Pets ja Berliin» räägib Berliinis elukunsti viljelevast Peeter Pasast, filmi «Suurem kui elu» kangelane on vastuolulise Psyhoterrori ninamees Freddy Grenzmann. Arus on ka hinnatud elustiilifilmi «Nõukogude hipid» operaator. Tema kontos on kümneid muusikavideoid. Tema käe alt on tulnud hulgaliselt Ugala teatri videoklippe ja ka teatri Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks tehtud eriprogramm, mis tõi kokku kõik vabariigi presidendid.