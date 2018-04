Arvustus. Täiesti näritav pähkel

​Kui muusikapalale väga lihtsakoeliselt läheneda, koosneb see viisist ja harmooniast. Ent üks mis kindel: Eoinsi värske albumi «Rites» puhul sellise mõtteviisiga esimestest taktidest kaugemale ei purjeta. See on plaat, mis sunnib unustama reeglid ja teritama kõrva.