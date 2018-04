Esmaspäeval algavad Loodi ja Sultsi vahel teetööd

Eelkõige mõjutab tee-ehitus Karksi-Nuia ja Abja-Paluoja poole liikujaid. Loodiveski truubi ehituse ajal on liiklus neli päeva suletud. Ümbersõit tähistatakse ning sulgemisest antakse varem teada.

Samuti tuleb sõidukijuhtidel arvestada liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal, mil tee on veel asfalteerimata. Tööd tehakse nii, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele avatud (välja arvatud Loodiveski truubi ehituse ajal). Kõigi tööde tegemise ajal ja nende vaheaegadel, kui pole tagatud vähemalt 1+1 sõidurada, kasutatakse liiklusreguleerijaid või foore.