Repliik. Valuoja orule kultuursem nägu

Valuoja orus mööda ojaperve liikuda on samuti tore, aga ülemäära rõõmsaks see paik mind praegu ei tee. Märksa toredam oleks sinna koguneda sõpradega, et loodusega sümbioosis ka kunsti, muusikat ja head seltskonda nautida. Mulle kui kirglikule jalutajale meeldiks näha seal kulinaarselt maitseküllast ning jalgsi või rattaga mängeldes läbitavat promenaadilikku parki, mis ei kaoks pärast püstitamist sama ruttu nagu folgifestivali toidutänav. Mina sihin elamusi ja kogukonnatunnet.