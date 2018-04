Jalgrattad saavad talgute korras kuuri hoiukoha ja alevik jaanituleplatsi

«Värvime seal kuurid üle, teeme natuke haljastustööd ja õhtul on grill,» märkis Alo Allas, kes on «Kalevi kangelaste kokkutuleku» talgujuht.

Ettevõtmise pealkiri viitab talgukoha paigale, mis on Viljandis Kalevi tänav 32 maja hoovis. See on kortermaja, kuhu pärast korrastamist tulevad üürnikud. Talgutel on plaanis paigaldada postkaste ja korrastada kuure jalgrataste hoidmiseks.