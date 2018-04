Mullu tehti Viljandimaal põllumaaga 106 tehingut

«Haritava maa hind on endiselt kasvutrendis. Vaadates pikaajalist andmerida, selgub, et müüakse järjest väiksemaid maatükke: 20 aastaga on müüdava haritava maa pind kahanenud kaks korda. Mediaanhind on sama ajaga kasvanud enam kui 14 korda. Sealjuures haritava maa turg on elavam kevadel, märtsis ja aprillis ning aasta lõpus,» selgitas maa-ameti peadirektor Tambet Tiits.