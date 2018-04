Nimekas vilistlane jagas koolis autogramme ja elukogemust

«See on, jah, uskumatult kena pilt, mis mulle peauksest sisenedes avanes. Aga ma pole veel kogu majas käinud,» lausus spordimees veidi aega pärast seda, kui oli Vana-Võidus tegutsevasse Viljandi kutseõppekeskusesse jõudnud. «Mina lõpetasin 1996. aastal Männimäe majas.»

Ott Kiivikas tuli kutseõppekeskusesse õpilastega kohtuma ning neile motivatsioonist ja eesmärkide saavutamisest kõnelema. Kooli raamatukogus tutvustas ta läinud aasta lõpul ilmunud autobiograafilist raamatut «Visa hing», jagas autogramme ja oli mõistagi meelsasti valmis soovijatega pilti tegema.

Kooli huvijuht Marii-Heleene Hämelainen rääkis, et lisaks loengule ja õpilastega kohtumisele osaleb Ott Kiivikas peahoonesse rajatud siseterviseraja «Tuleviku nimel» avamisel. «Et me saime ühitada mitu eesmärki, oli tegelikult võrdlemisi juhuslik asjade kokkulangemine. On väga tore, et Ott Kiivikas leidis võimaluse tulla,» lausus ta.

Sportlane ütles oma elulooraamatu müügist rääkides, et see läheb päris hästi. «Isegi paremini, kui lootsime,» nentis ta. «Päris läbimüüdud see pole, aga 3000 eksemplarist pole ühtegi enam ka laos. Kõik, mis on, on müügikohtades.»

Eesti üks teenekamaid sportlasi valmistub Eesti karikavõistlusteks ning on enda ütlemist mööda päris heas vormis. «Kui aus olla, siis ma lihtsalt pean seal võistlema, sest see avab võimaluse maailmameistrivõistlustel osalemiseks. Mul on üheksateist karikat, päris selge, et toon nüüd kahekümnenda,» oli maailma kulturismiareenil kõige tuntum eestlane enesekindel.

«Loodetavasti tehakse mulle tulevikus erand ning ma ei pea maailmameistrivõistlustel osalemiseks kodustel tiitlivõistlustel üles astuma ja saan anda võiduvõimaluse näiteks oma õpilastele,» arutles Ott Kiivikas. Ta möönis siiski, et nagu ikka, on tema osalemisel ja osalematajätmisel mitu tahku.

Peale sportlase oli Vana-Võidu õppehoones teisigi külalisi: seal peeti Viljandi praostkonna sinodit.