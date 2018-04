Käsipallur Karl Toom vahetab Saksamaal tuleval hooajal klubi

Viljandi spordikooli käsipallikasvandik Karl Toom avaldas kokkuleppe üle rahulolu. «Agendid tegid head tööd, sest Neuhauseniga on mul leping lõppemas ja kaks kuud tagasi käisin end Emsdettenis näitamas. Ju ma siis avaldasin sealsetele treeneritele muljet. Loomulikult on nad kursis, et mul oli põlvevigastuse tõttu üle-eelmisel hooajal aastane mängupaus, ent sellest hoolimata pakkusid nad mulle hea lepingu,» kõneles Karl Toom.

TV Emsdetten on aastaid 2. Bundesligas pallinud, tehes korraks ehk neli hooaega tagasi kiirpõike ka kõrgliigasse. Mullu sai see Saksamaa tugevuselt teises sarjas 20 võistkonna seas üheksanda koha, samal kohal on ta ka praegu. Üheksa vooru enne hooaja lõppu jääb TV Emsdettenil neljandast kohast vaid kuus punkti maha, sama kaugel tema selja taga on kümnendana Karl Toomi kaaslinlase Karl Roosna koduklubi Esseni TUSEM.