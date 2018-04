Noorte pärimusbändide finaliste on kuue asemel üheksa

«Noorele ansamblile on sedasorti ürituse kogemus hindamatu väärtusega, segu närvist, erutusest ja põnevusest viib edasi, ka juhul, kui võit õuele ei tule,» lausus pärimusmuusika keskuse produtsent Merike Paberits pressiteate vahendusel. Tema sõnul oli konkurss erakordselt tihe ja tugev ning programminõukogu arutelu kestis mitu päeva. «Esialgu pidime finaali võtma kuus kooslust, aga pärast pikka argumenteerimist jõudsime ühisele arusaamale, et mõistlik on just üheksa ansambliga finaali minna,» lisas Paberits selgituse.