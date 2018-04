Viljandi vallamaja valmib Viiratsisse konkursiga

Veel enne jaanipäeva loodavad vallajuhid koos arhitektide liidu esindajatega valida välja parima töö, mille järgi hakata 1977. aastal valminud kontorihoonet uueks ehitama. «See konkurss on pigem hoone sisetöö jaoks,» selgitas Viljandi vallavanem Alar Karu. Väljastpoolt hoonet, mis on 40 aastat tagasi rajatud kunagise Viiratsi mõisa vundamendile, väga palju muuta ei taheta. «Võib-olla on vaja juurdeehitist, aga see jääb arhitekti otsustada,» lisas Karu.