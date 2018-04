Viljandimaalt leiti kõige rohkem taimekaitsevahendite jääke

Maaeluministeeriumi taimetervisekaitse osakonna juhataja Sigmar Suu sõnade kohaselt on kõige tõenäolisem jääkreostus: kloridasoon-desfenüül on nõukogude aja peedikasvatuse pärand, mis nüüd pinnasest sademetega vette uhutakse. Tema selgitust mööda on see Eestis juba aastaid keelatud, samuti ei ole Eestis enam erilist peedikasvatust.