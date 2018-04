Juhtkiri. Katkise väljaku teooria

Kümme aastat tagasi suutsid Hollandi teadlased suure hulga varjatud kaamera eksperimentide abil tõestada kriminoloogias ammu tuntud katkise akna teooria paikapidavust. See teooria väidab, et kui ühel majal lüüakse aknad puruks, viib see suurema korralageduseni kogu ümbruskonnas. Madalmaade teadlased jõudsid järelduseni, et hälbiva käitumise soodustamiseks piisab ka grafitist või tänaval vedelevast rämpsust.