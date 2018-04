Soomaa tagasihoidlik suurvesi valmistas kohalikele pettumuse

«Ikka oled siin elades harjunud, et tuleb suur vesi,» nentis Soomaa elanik Tõnis Korts pettunult. Ta ütles, et kohalikud on nii ehk teisiti üleujutuseks valmistunud. Kui see kord juba tuleb, võiks olla ikka korralik. «Silmale parem vaadata, kuidas veelinnud vee kohal toimetavad,» lausus Korts.