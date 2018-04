Viirusnakkused hakkavad taanduma

Hooaja algusest on gripi tõttu haiglasse paigutatud 1560 inimest, neist 173 on lisandunud viimase kolme nädala jooksul. Kõikidest haiglaravi vajanutest üle poole ehk 873 on olnud eakad. Tööealisi inimesi on olnud 294, väikelaste hulgas, vanuses kuni neli eluaastat on vajanud haiglaravi 250, vanuses 5–9 aastat on olnud 105 väikest patsienti. Kõige vähem on olnud haiglaravi vajanuid 10–19-aastaste hulgas, kokku 38.