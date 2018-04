Viljandi vald korraldab vallamaja tarvis arhitektuurivõistluse

«Viljandi vald on viimase viie aasta jooksul läbi teinud kaks olulist liitumist, mille tulemusel on valla ametnike arv oluliselt kasvanud. Ruumipuuduse tõttu tegutsevad valla ametnikud täna kahes eraldi majas, mis tekitab segadust vallaelanikes ja raskendab ametnike koostööd,» selgitas vajadust uue hoone järele Viljandi vallavanem Alar Karu suhtekorraldusfirma läkitatud pressteate vahendusel. Vallavanem lisas, et ka töötingimused senises üle rahvastatud hoones on ebamugavad ega vasta kaasaegse töökeskkonna nõuetele.

Vallamaja kolimisega Viiratsisse loodab vallavanem oluliselt parandada ametnike töötingimusi.

«Haldusreform toob endaga kaasa suuremaid ja väiksemaid muutusi, sealhulgas liitvaldade uute keskuste kujunemine,» sõnas Eesti Arhitektide Liidu asepresident Kalle Komissarov ning lisades, et oma olulist roll mängib sealjuures ka vallamaja, mis annab kohalikule omavalitsusele näo. «On kiiduväärt, et Viljandi vald on otsustanud oma vallamaja lahenduse leida just läbi avaliku arhitektuurivõistluse. Sellega sünnib demokraatlikult kaalutud otsus, mis on parim kvaliteedi garantii, mida oskame soovitada,» kõneles Komissarov.

Viljandi uueks vallamajaks planeeritav hoone on endine sovhoosi keskuse kontorihoone, mis on ehitatud 1977. aastal kunagise Viiratsi mõisa häärberi maakividest vundamendile. Viljandi vallavalitsus asus samas hoones ka aastatel 2013-2015. Kahekorruselise ehitise suletud netopind on 1 313 ruutmeetrit ja ehitisealune pind 766 ruutmeetrit ning lähtudes ruumiprogrammist võib seda laiendada kuni 33 protsenti olemasolevast mahust.

Viljandi vallavanem Alar Karu FOTO: ELMO RIIG/SAKALA

«Kõnealune hoone on vallamajaks igati sobiv, kuna Viljandi linn asub otse Viiratsi külje all ja Viiratsit ühendavad Viljandiga tiheda graafikuga linnabussiliinid ja kergliiklustee,» selgitas Alar Karu. «Ka autoga on vallamajja lihtne tulla, sest see asub maanteede ristumiskeskmes ja hoone juures on olemas avarad parkimisvõimalused. Ühtlasi on positiivne, et üks kasutuseta väärikas maja leiab taas uue kasutuse,» kõneles vallavanem.