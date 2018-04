Prahikoristus ei ole talgud

«Teeme ära!» päevade jooksul tehakse mitmesuguseid töid, mida võib julgelt nimetada talgutööks. Olen aga seisukohal, et prügikoristamist, mis on küll väga vajalik töö, ei tohiks talguteks nimetada.

Kogu Eesti elu on põhinenud kihelkondlikul kogukonnaelul ja talguviisilisel tööelul. Esimene kujunes välja sugulussidemete kaudu (abielluti põhiliselt kihelkonna piires) ja sellest tekkis kogukonna hingeline side. Kogukondliku elu aluseks oli aga naabrite abistamine, talguviisiline tööelu. Need pole talgud, kui tulevad kokku paarkümmend inimest, kes argipäevadel üksteisega isegi ei suhtle, ja panevad metsa all kokku paar koormat prahti või autokumme.