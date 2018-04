Henri Treimuth tegi rattamaailma klassikul vägeva sõidu

Eesti koondise parimana saavutas Henri Treimuth väga kõrge, 26. koha. Viljandi rattaklubi treener Marek Johanson kirjutas klubi Facebooki kontol, et esimest aastat juunioride seas sõitev Treimuth on näidanud end hea «mägironijana». «Seega selline õnnestumine kevadisel klassikul on vägev üllatus ja kindlasti korralik motivatsioonilaeng noorele mehele,» kirjutas treener.