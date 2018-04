Juhtkiri. Kui suur on kriis?

Jevgeni Ossinovski sammu eellugu on teistsugune ning tema vangerdus on pälvinud üksjagu kriitikat. Poliitilised oponendid süüdistavad Ossinovskit eeskätt vastutusest kõrvalehoidmises, kuid nuriseda võib ka tema põhjenduse kallal. Ligemale neljandik valimistevahelisest perioodist seisab veel ees. Öeldes praegu, et taanduda on vaja selleks, et erakond teeks riigikogu valimistel hea tulemuse, tekib küsimus, kui palju aega kulub Eesti poliitikas adra seadmisele ja kui palju sisulisele tööle.