Vallad maksavad elanike eest hooldekodudele kümneid tuhandeid

Mulgi valla Abja piirkonna sotsiaaltöötaja Mari Saarela ütles, et vallas on vaid mõni üksik juhtum, kus lapsed on suutelised oma vanemate hooldekodukoha kinni maksma. Valla sotsiaalvaldkonna juhi Ene Maateni andmetel on sealsetes hooldekodudes 67 inimest ja neist ainult kuue perekonnaliikmed maksavad osa kohatasust.