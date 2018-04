Hoolimatuse musternäidis: loomakaitsjad leidsid «elevandinahkse» koera

«Pontsu püüdmise võttis enda peale Viljandimaa piirkonna juht Kristel Täär. Lihtne see polnud, sest koerake oli pelglik ning alati, kui Kristel nähtavale ilmus, pani Pontsu Suislepa metsade vahele plehku,» kirjutas ELL-i juhatuse liige, loomaaktivist Heiki Valner oma blogis. Lõpuks saadi koerake kätte ning viidi esmajoones Viljandisse loomakliinikusse. Selgus, et alkohoolikute unarusse jäetud koeral oli nii tugev põletik, et see ajaski naha sügelema. Sellest ka tema karvutu olek ja elevandile omane kõva hall nahk.