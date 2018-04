Tänavu oli mul veebruari teisel poolel vaja siiski telefonis hädasti internetti kasutada. Vahetasin seega paketti. Valituks osutus see, mille kuutasu on 12 eurot. Paraku märkasin seejärel, et interneti levi halvenes minu kodukohas Olustveres tunduvalt. Järgmise kuu hakul tahtsin paketti taas odavama vastu vahetada, aga selle soovi täitmiseks pidanuksin maksma 70 eurot lisatasu.