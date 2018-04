Viljandimaalt osaleb Maamessil 22 ettevõtet ja ühingut

Traditsiooniliselt koondab mess põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse valdkonna ettevõtteid, kellele on see üks regiooni tähtsamaid sündmusi uute toodete ja teenuste tutvustamiseks.

Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul on messil eelistatud eelkõige kohalikud ettevõtted ja organisatsioonid ning tänavu on tema sõnul esindatud kõik maakonnad.

Kuigi Maamess on ennekõike erialainimeste sündmus, on sellele oodatud ka kõik pered. Messiprogramm on üles ehitatud selliselt, et tegevusi jagub igasse päeva. Osa saab võtta praktilistest seminaridest, vaadata näitusi, kaasa lüüa mitmesugustes võistlustes ning koos lastega jälgida Lottemaa etendusi. Messil on ka suur loomade ala, kus saab näha lihaveiseid, kitsi, lambaid, alpakasid ja teisi loomi.