Kasva tamme, jõua tamme. Tamm ei kasvand, tamm ei jõudnud ...

1977. AASTAST ON eestlased kuulanud ansambli Collage laulu «Suur tamm», milles on juttu nii tamme istutamisest kui ehmatavast kasvust kuni raiumiseni. Viljandis on hulk puid, sealhulgas tammi, mis on palju vaidlust ja solvumist põhjustanud.

Tosin aastat tagasi solvati kohtumaja kõrval oleva tamme pärast üksteist ajaleheveergudel senikaua, kuni taibati järele küsida, kas kakluseks on üldse põhjust. Selgus, et puu olid kogu aeg kaitse all olnud. Lasteaia ehitust vähendati ja nihutati ning leiti lahendus.

Pool tosinat aastat hiljem ei läinud ühel teisel tammel nii hästi: Viljandi huvikooli ja Kesklinna kooli vaheliselt haljasalalt saeti maha elujõus saja-aastane tamm. Seda tamme kasutasime keskkonnahariduse tundides, selle ümber tegime lumme labürindi. Plaanis oli rajada madalseiklusrada lähedal olevate puude vahele.

Tagantjärele tarkusena liigitati puu saagimise otsus ebaõnnestunuks, kuid ega puud enam tagasi saa.

Mõni Viljandi tamm on langenud ise. Möödunud sügise hakul vajus arhitekt Ülo Stööri aeda ligi saja-aastane puu. Ajalehes olnud pildiallkiri kinnitas: «Ükski inimene kannatada ei saanud.» Põhjus, miks puu «ära väsis», pole üheselt selge, kuid võib oletada inimtegevuse mõju.

Lehelugejatel on meeles veel ühe väiksema tamme kurb lõpp. Alles hiljuti vahendas Sakala lugu sellest, kuidas Valuoja saarele istutatud pulmatamm võsakoristusele ette jäi. Üheks õigustuseks toodi, et puu oli näiliselt kuivanud. Dendroloogiat tundvad inimesed teavad, et tamm võib olla talvel nii raagus kui lehtedega. Või oli saetud puu hoopis vähem levinud liik punane tamm?

EESPOOL TOODUD näidete najal on selge, et ainus tulevikku viiv tee on kindla visiooni ja kavaga linnahaljastus. Linnavalitsuse sees pole mingi uudis, et Viljandil puudub haljastuse arengukava. Puudub tervikpilt.

Linnas on aegade jooksul olnud toredaid haljastuslahendusi: Viljandi 700 park järve lähedal, rabeda remmelga kerajate vormide rühm Valuoja orus parkuuriväljaku ja motopoe vahel, laialeheliste pärnade allee Uueveski teel ... Teisalt on mõnigi uhke haljastus igavikku läinud. Pean silmas ebatsuuga-alleed Uuel tänaval.

Olen kuulnud, et haljastuse arengukava loomine on ametnikel kavas. Loodetavasti luuakse selle käigus andemebaas ehk register, millest näeb (sõltumata sellest, kas ametnikud on vahetunud), kes, kuhu ja mida on istutanud ning milline on ühe või teise istutuse eesmärk.

Pikaajaliselt planeeritud haljastus näeb ette istutamise, puu suureks kasvamise, hooldustööd ja ka mahasaagimise. Kui haljastaja on ette näinud, et puid harvendatakse, asendatakse, istutatakse ümber või hoopis eemaldatakse, siis on see kõigile arusaadav. Kord juba istutatud puu ei pea mädanemiseni püsima.