Kilo punki soovite? Kas pakin kaasa?

Pasa-Pets, kes aastatuhande algul kodumaa tolmu saabastelt pühkis ja Berliini slummidesse kadus, ilmubki Taavi Aruse filmis avakaadrisse just oma suursuguse kodulinna tänavatel. 40. eluaasta piiri ületanud mehe kõhetus ekraanil pani siinkirjutaja hetkeks kohmetuma. See polnud enam see mees, kes Tartu alternatiivurgastes – kui Nyrok City sajandivahetuse-eelsete esinemispaikade kohta viisakat väljendit otsida – lavad oma ultraagressiivse alkomaskoliinsusega värisema pani. See polnud mees, keda 1997. aasta Tartu noorte bändide festivali «Rock Box» rokkarihakatised kabuhirmus pelgasid. Hambutu naeratus, mida Pets oma kanepibongi kõhvides laialt demonstreeris, andis aga üsna kiirelt mõista, et mees ise on oma eluga rahul.