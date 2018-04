Turvakaamera pilt, auto müügikuulutus ja telefonikõnede eristus ehk Kuidas tabati tööriistavargad

Varguste arv kuues Lõuna-Eesti maakonnas on aasta-aastalt vähenenud. Tundub aga, et see kahanemine on olnud pigem väheoluliste tegude ja tegijate arvelt. Sarivargad, kes tegutsevad läbimõeldult ja ettevalmistatult ning kellel on töötav kanal varastatud kraami turustamiseks, on endiselt pildil ning nende tekitatud kahju on kohati märkimisväärne.

Selliste vargarühmade kohtu ette toomine on keerukas juba seetõttu, et sageli ei anna uurijatele miski märku, et mõni konkreetne uuritav kuritegu ei ole pelgalt üksik episood, vaid osa palju suuremast rühma organiseeritud varguste lainest. Seda enam et sellised organiseeritud ja kogemustega kurjategijad varastavad asju üle Eesti, erinevatest maakondadest ja enamasti oma elukohast kaugel. Vargustega tegelevad kohalikud politseiuurijad oskavad kahtlustada eelkõige oma piirkonna tegelasi. See lugu annabki ülevaate ühe sellise ulatusliku varguselaine organiseerijate tabamisest.

6. juunil Abja-Paluojale saabunud uurijad viisid läbi vajalikud menetlustoimingud ja küsitlesid kannatanuid ning tunnistajaid, kuid kurjategijate tuvastamist võimaldavat infot nad ei saanud. Selgus aga, et samal tänaval oli sisse murtud ka teise ehitusjärgus majja, kust midagi ei varastatud ja kus midagi ei lõhutud. Seetõttu ei soovinud omanik kuriteoavaldust esitada, kuid sellest teada saada oli uurijatele väga tähtis – nimelt oli sissetungimise ajavahemik palju lühem ja selgus, et vargad olid majas käinud eelmisel ööl.

Ajavahemikku kitsendava informatsiooni valguses õnnestus uurijal jutule saada ühe menetlustoimingute uudistajaga, kes ütles, et oli ööl vastu esmaspäeva sellesama maja juures kolme meest näinud. Seega oli nüüd teada fakt, et nädalavahetusel on vargad käinud ühel tänaval kahes majas ja et ühe maja juures viibisid nad ööl vastu 6. juunit.

Et oleks võimalik tuvastada, kes majadesse murdsid, asusid uurijad välja selgitama, kas ümbruskonnas on valvekaameraid, ja selgus, et ühel majal sellel tänaval oligi turvakaamera. Samuti oli kaamera Abja-Paluoja Konsumil. Mõlema kaamera salvestised õnnestus politseil kätte saada ja neilt oli näha, kuidas öösel kell 2.58 liigub sedaankerega sõiduauto sündmuskoha poole ja lahkub sealt kell 3.36. Kuigi öise pimeduse ja salvestiste kvaliteedi tõttu ei olnud auto mark ja värvus tuvastatavad, oli selgelt aru saada, et auto katus on kerest tumedam.

Auto lahkumissuunda arvesse võttes jätkasid uurijad kaamerate otsimist. Selle töö tulemusena õnnestus saada salvestis, millelt oli näha musta katusega punast autot. Sel korral läks video kvaliteediga juba paremini. Sealt õnnestus selgeks teha auto mark ja eritunnused: velgede disain, hele sisu ning toonitud tagaklaasid. Kahjuks aga ei õnnestunud veel tuvastada auto numbrit. Edasised pingutused auto teekonna tuvastamiseks tulemusi ei andnud.