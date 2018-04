Kuidas tantsijast teiste tantsitaja sai

Retroklubi kogunemised on ühtlasi värvikirevad stiilipeod. Pildil Raivo Sirelpuu (paremal) koos tantsupedagoog Enn Meiesaarega.

Omal ajal oli Raivo Sirelpuu juhtida Viljandis Tartu tänaval asunud mobiilipood, praegu peab ta pisikest matkatarvete kauplust. Vähesed teavad aga, et see tegus ärimees on varvastest juukseotsteni kultuurist läbi imbunud. Oma kirge elab ta välja retropidusid korraldades.