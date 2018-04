On kummastav, et kogu menetlus tiirleb murdunud kunstküünte ümber. Väidetakse, et pikkade küüntega on naine ise teadlikult tekitanud enesekahjustamise ohu ning küünte murdmine pole piisav tervisekahju. Seega on paratamatult koduvägivallast politseile teatanud naisest maalitud rumal pikkade küüntega tibi, kes juhtunut üle tähtsustab.